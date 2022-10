Les partenaires sociaux de la branche des industries électriques et gazières sont parvenus à un accord sur la revalorisation des salaires, mardi 18 octobre 2022. Trois des quatre syndicats représentatifs dans la branche (CFDT, CGT, FO) ont en effet signé le texte proposé par les organisations patronales (UFE et Unémig), qui prévoit une augmentation en deux temps du salaire national de base : 1 % avec effet rétroactif au 1er juillet 2022, et 2,3 % au 1er janvier 2023. Seule la CFE-CGC, deuxième syndicat de la branche, a refusé de s’associer à cet accord.