La commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale n’a adopté aucun amendement concernant les crédits prévus par la mission "Travail et emploi" du PLF pour 2023, le 19 octobre 2022. Les députés des oppositions proposaient notamment de revoir à la hausse les budgets dévolus aux contrats aidés, aux ateliers et chantiers d’insertion et au SPE. Auditionné auparavant, Olivier Dussopt a défendu les choix du gouvernement concernant Pôle emploi, France Travail, l’IAE, le CEJ et France compétences dont le budget est mis sous tension par le développement de l’apprentissage.