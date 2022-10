À la veille de la COP 27, le WRI publie ce lundi deux rapports pour rappeler les États à leurs engagements pris à Glasgow de mettre fin à la déforestation d’ici à 2030. Si des améliorations ont été constatées en 2021, en Indonésie et Malaisie notamment, elles ne sont pas au niveau et les financements atteignent "moins de 1 %" des montants nécessaires. Le think tank souligne dans une seconde étude l’ensemble des avantages "hors carbone" associés aux forêts et exhorte les États à davantage en tenir compte. Un nouveau partenariat pour les forêts doit par ailleurs être lancé durant la COP.