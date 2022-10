"L’enseignement supérieur apprend-il aux étudiants à penser de manière critique ?" : c’est le titre d’un rapport publié par l’OCDE en septembre 2022. De plus en plus d’employeurs en doutent. Le rapport rend compte des résultats d’une étude auprès de 120 000 étudiants de 6 pays (États-Unis, Royaume-Uni, Italie, Mexique, Finlande et Chili), dont près de 100 000 aux États-Unis. Si les universités veulent "vraiment favoriser les compétences, elles doivent intensifier leurs efforts", alerte le rapport.