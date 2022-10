L’Agefiph revalorise ses aides d’environ 5 % à partir du 1er septembre 2022

Compte tenu du contexte de forte inflation, "le conseil d’administration de l’ Agefiph du 28 juin 2022 a entériné une revalorisation de la plupart de ses aides financières de 5 % en moyenne, traduite par un engagement financier supplémentaire de 2,6 millions d’euros par an", indique l’association le 30 août 2022. Ces revalorisations seront effectives à partir du 1er septembre 2022. Elles concernent à la fois des aides aux personnes handicapées comme l’aide au parcours vers l’emploi (+6 %) ou l’aide de soutien à la formation dans le cadre d’Inclu’Pro Formation (+5 %), et des aides aux entreprises, telles que l’aide à la mise en œuvre de solutions pour le maintien dans l’emploi des salariés handicapés qui passe de 2 000 à 2 100 euros, et l’aide à l’accueil, à l’intégration et à l’évolution (+5 %), dont le plafond est porté de 3 000 à 3 150 euros.