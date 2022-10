Débutée en avril 2022, la mission Ecolan sur le logement des agents publics de l’État devait durer six mois. Elle sera finalement prolongée au moins jusqu’à l’été, a annoncé le gouvernement aux organisations syndicales le 19 octobre 2022 lors d’un groupe de travail. Une première étape dans le deuxième grand chantier amorcé par le gouvernement dans la fonction publique, en parallèle des rémunérations. De prochaines consultations sont prévues dès janvier 2023 et intégreront les fonctions hospitalière et territoriale.