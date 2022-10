"Lorsque la continuité du service public n’est plus assurée en raison d’un nombre insuffisant de personnels dédiés à son exécution, le représentant de l’État [peut] requérir toute personne nécessaire au bon fonctionnement de ce service qui […] perçoit l’allocation d’assurance chômage dès lors qu’elle dispose des aptitudes, qualifications et diplômes suffisants et appropriés à l’exercice de la mission d’intérêt général objet de la réquisition." Tel est l’objet de la proposition de loi que le député (LR, Seine-et-Marne), Jean-Louis Thiériot a déposé à la présidence de l’Assemblée nationale, mardi 18 octobre 2022. Face aux pénuries de personnels, le parlementaire propose donc "la création d’un pouvoir de réquisition du préfet non rattaché à des motifs de police mais spécifique aux dysfonctionnements du service public causés par une pénurie de personnels qui vise uniquement" les chômeurs.