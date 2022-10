La Région Île-de-France sensibilise les lycéens aux "métiers de la transition écologique"

La Région Île-de-France propose aux lycéens des établissements "éco-responsables" franciliens de découvrir, le 24 novembre 2021, "les métiers de la transition écologique". En partenariat avec la région académique, les académies franciliennes, l’Onisep et l’association Les Pépites Vertes, la collectivité organise une conférence sur le thème "orientation et développement durable". "Afin de sensibiliser les lycéens aux enjeux environnementaux", explique-t-elle, elle propose aux "lycées publics de s’inscrire dans une démarche écologique, participative et citoyenne". "Cette démarche doit permettre à la communauté scolaire d’expérimenter une gestion environnementale optimisée au quotidien et de former les éco-citoyens de demain en développant les compétences et savoir des élèves dans ce domaine." "Plus de 270 lycées" des 461 établissements franciliens sont éco-responsables.