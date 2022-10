Rassembler dans les mêmes bâtiments l’Inspé, l’EAFC et la maison pour la science (1) : c’est chose faite depuis la rentrée 2022 sur le campus de Saint-Martin-d’Hères de l’université Grenoble Alpes. "Une situation que beaucoup nous envient", se félicite le président de l’université Grenoble Alpes, Yassine Lakhnech, lors de l’inauguration des bâtiments rénovés, le 18 octobre 2022. Le nouveau directeur de l’Inspé, Hamid Chaachoua (lire sur AEF info), revient pour AEF info sur les enjeux de ce nouveau "pôle de l’éducation", ainsi que sur la réforme annoncée du continuum licence-master pour la formation des enseignants. Si cette idée lui semble "aller dans le bon sens", reste à trouver le bon "modèle". "Le mot d’ordre doit être celui de la flexibilité", déclare le directeur. "Mais nous ne sommes pas naïfs et savons que plus le système sera flexible, plus il sera compliqué à mettre en œuvre".