La commission des Affaires sociales du Sénat a adopté le projet de loi portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein-emploi, mercredi 19 octobre 2022. Les sénateurs ont adopté les amendements des co-rapporteurs Olivier Henno (UC, Nord) et Frédérique Puissat (LR, Isère), remettant largement en cause les dispositions adoptées à l’Assemblée en première lecture. De plus, la commission a adopté un amendement de Philippe Bas, destiné à créer un dispositif de recours sur l’indemnisation des agents territoriaux, sur le modèle des IPR de Pôle emploi.