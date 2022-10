Alors que s’ouvre la concertation sur la réforme des bourses, les économistes Hugo Harari-Kermadec et David Flacher plaident pour l’instauration d’une allocation universelle dans un article publié dans The Conversation, le 18 octobre 2022. D’un montant de 1 000 € pour les décohabitants, et de 600 € pour les autres, elle permettrait de "revenir aux fondamentaux du préambule de la Constitution établissant la gratuité de l’éducation, et aux fondamentaux de notre modèle d’assurance social", écrivent-ils. Cette mesure, dont ils estiment le coût à 19 Md€ par an, serait financée par les cotisations sociales ou l’impôt progressif. Cependant, les auteurs craignent que le gouvernement lui préfère "l’option anglo-saxonne" : une "éducation par capitalisation, radicalement individualiste" où l’endettement étudiant finance des frais d’inscription élevés. Choix qui demanderait des "efforts tactiques" de l’exécutif pour "faire passer la pilule", selon eux.