Par deux décisions rendues lundi 17 octobre, le Conseil d’État rejette les recours d’associations de défense de l’environnement contre l’arrêté des préfets de Seine-Saint-Denis, du Val-d’Oise et de la Seine-et-Marne autorisant la création et l’exploitation de la ligne 17 du Grand Paris express, et contre la modification du PLU de la ville de Gonesse autorisant la gare du triangle de Gonesse sur cette même ligne. Ce qui lève les obstacles juridiques à sa réalisation.