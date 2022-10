"Il est maintenant temps de passer à l’étape suivante dans la transition vers la science ouverte", clame Science Europe en préambule d’une "feuille de route" publiée le 19 octobre 2022. Présenté par Thierry Damerval, PDG de l’ANR et membre du CA de l’association qui regroupe une quarantaine d’institutions de recherche dans 30 pays, le document porte sur trois engagements : "promouvoir un alignement plus poussé des politiques en Europe" ; "sensibiliser et défendre la science ouverte au niveau mondial" ; "influer sur la législation européenne et sur l’évolution des financements de la recherche".