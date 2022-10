"Plus de 2 000" jeunes sont en alternance en 1re année du nouveau BUT (bachelor universitaire de technologie) et "près de 13 000" en 2e année, "soit 50 % de plus qu’il y a deux ans", indique l’Adiut dans un communiqué de presse le 19 octobre 2022. Les filières avec un "grand nombre d’alternants" sont en particulier Tech de Co, GEA, GMP. Et celles où le nombre d’alternants "progresse le plus rapidement : carrières sociales, multimédia/internet, sciences et génie des matériaux". Plus globalement, "environ 60 000" étudiants sont en 1re année. Les 108 IUT accueillent 150 000 étudiants en 2022-2023 et l’Adiut anticipe "une progression de 20 % de l’effectif étudiant", alors au nombre de 180 000 en 2023-2024. Pour rappel, le BUT accueille cette année sa 2e promotion d’étudiants.