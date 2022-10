L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), signe, mardi 18 octobre 2022 avec Inrae, le Cirad et l’IRD un protocole d’accord pour la période 2022-2027 portant sur la transformation des systèmes agricoles et alimentaires. Cet accord "souligne une forte volonté de développer des partenariats internationaux pour répondre aux enjeux du changement climatique, de la biodiversité, de la gestion durable des ressources naturelles et de la transformation des systèmes agricoles et alimentaires", font valoir les trois organismes de recherche.