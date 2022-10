Sans surprise, la dernière salve de plans climat (ou NDC) publiée par les parties à l’accord de Paris ne permet d’engranger que de maigres avancées. Selon l’analyse que publie ce 19 octobre le think tank américain WRI, les plans climat renouvelés permettent une réduction supplémentaire des émissions mondiales de 5,5 Gt CO2e d’ici à 2030, soit une baisse de 7 % des émissions entre 2019 et 2030. Loin des 43 % nécessaires pour respecter la trajectoire la plus ambitieuse de l’accord de Paris, contenant le réchauffement à 1,5 °C. Les montants financiers à mobiliser s’avèrent également colossaux.