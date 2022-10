Les 27 chefs d’État et de gouvernement de l’UE, qui se retrouveront à Bruxelles jeudi 20 et vendredi 21 octobre 2022, examineront le projet de règlement sur les prix de l’énergie mis sur la table par la Commission européenne le 18 octobre. Ils discuteront aussi du projet de "mécanisme ibérique" pour plafonner les prix de l’électricité au niveau européen, fortement défendu par la France. Emmanuel Macron rencontrera Olaf Scholz sur fond d’annulation du sommet franco-allemand, ainsi que ses homologues espagnol et portugais sur le projet d’interconnexion gazier Midcat.