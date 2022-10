Présidence de la République : France Henry-Labordère et Emmanuelle Thomas nommées conseillers techniques au pôle social

France Henry-Labordère, précédemment conseillère parlementaire au cabinet de Laurent Wauquiez au secrétariat d'État chargé de l'Emploi, et Emmanuelle Thomas, en dernier lieu conseillère chargée des affaires budgétaires, financières et des sujets liés à la réforme de l'État au cabinet d'Éric Woerth, alors ministre du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique, sont nommées conseillers techniques au pôle social de la Présidence de la République par un arrêté de Nicolas Sarkozy publié au JO du 16 décembre 2010 (AEF n°252900).