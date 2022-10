"La future crise majeure a des chances d’être cyber et on ne peut pas ne pas être prêts à agir collectivement", indique Cécile Augeraud, cheffe de l’OCLCTIC, invitée à s’exprimer lors des quatrièmes rencontres de l’Association des hauts fonctionnaires de la police nationale. Pour y faire face, la PJ a établi, sur demande du DGPN, un plan de 37 mesures afin de "tendre vers une cyber-police plus efficace", notamment en formant mieux les enquêteurs et en mettant en place un guichet unique pour les aiguiller. L’OCLCTIC doit par ailleurs être transformé en "office anti-criminalité".