L’Insa Toulouse fait partie des huit établissements audités par l’IGÉSR dans le cadre de la troisième vague de dévolution du patrimoine immobilier. L’établissement qui avait commencé à se positionner dès 2017, a un dossier "atypique" avec la gestion de 1 400 logements sur son campus, explique Bertrand Raquet à AEF info, le 13 octobre 2022. Le directeur souhaite "trouver le meilleur modèle possible" combinant un critère social qui permette d’accueillir "toutes les diversités d’étudiants" avec une politique tarifaire "la plus juste possible" et de nouvelles modalités de gestion qui viendraient "en soutien" au patrimoine général de l’Insa. Si "toutes les options sont posées sur la table", l’établissement aimerait présenter deux des cinq scenarii chiffrés à son conseil d’administration "avant l’été 2023".