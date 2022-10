Les services de police et de gendarmerie ont enregistré une hausse de 26 % du nombre de victimes de traite et d’exploitation des êtres humains entre 2016 et 2021. Pour l’essentiel, ces victimes sont des femmes (72 %) et le nombre de mineurs a considérablement crû sur la période, selon la note Interstats publiée le 18 octobre 2022. Le nombre de mis en cause a augmenté de 51 % depuis 2016. Il s’agit en majorité d’hommes et de majeurs. Entre 2016 et 2021, 60 % des personnes poursuivies ont fait l’objet d’une ouverture d’information judiciaire. Dans 95 % des cas, la justice a prononcé des peines d’emprisonnement.