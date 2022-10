La Cité internationale universitaire de Paris et la fondation BNP Paribas annoncent le renouvellement de leur convention de partenariat pour soutenir six étudiants réfugiés par an pendant trois ans, dans un communiqué publié le 18 octobre 2022. Ces étudiants recevront chacun "une bourse correspondant au coût du loyer de leur logement à la CIUP pendant une durée de dix mois". En signant avec la CIUP cette nouvelle convention, la fondation BNP Paribas s’engage également à :"développer la citoyenneté mondiale ;faciliter l’insertion des étudiants en exil et leur découverte de la culture française et de Paris".Un système de mentorat est proposé pour l’ensemble des boursiers. "Le parrain peut ainsi [les] suivre tout au long de l’année, les faisant bénéficier d’offres d’emplois, de stages et d’alternances ainsi que d’événements culturels dont la banque est partenaire", précise le communiqué.