Tandis que se multiplient les événements météorologiques extrêmes, le bureau d’études Carbone 4 a conçu un outil appelé Ocara, visant à évaluer la résilience climatique des entreprises. Un an après son lancement, entre 50 et 100 sociétés seraient aujourd’hui plus ou moins engagées dans la démarche. Elles doivent, selon la responsable du projet chez Carbone 4 Violaine Lepousez, mettre en place une gouvernance adaptée. Dans le futur, elle imagine enrichir les solutions de remédiation proposées par l’outil et développer des référentiels ciblés sur certains secteurs.