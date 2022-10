C’est une petite phrase glissée à la fin d’une interview aux Échos, ce mercredi 19 octobre 2022 : pour le ministre des Solidarités, Jean-Christophe Combe, afin de répondre aux besoins de prise en charge du grand âge, de nouveaux leviers de financement devront probablement être utilisés, et ''on mettra toutes les options sur la table, y compris la question du recours à l’assurance''. Dans le même entretien, le ministre précise par ailleurs que, ''cela fait partie des sujets qui reviennent fortement dans les discussions''. Écartée là l’issue de la dernière grande concertation nationale de 2018, la piste assurantielle revient ainsi dans le champ de réflexion de l’exécutif, ce alors que les besoins de financement restent importants, et alors que deux fédérations (France Assureurs et la FNMF) continuent à pousser l’idée d’une assurance dépendance universelle.