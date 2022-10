Un nouveau programme thématique voit le jour au sein du campus de start-up Station F, dédié aux innovations urbaines. "Il s’agit de réunir sous un même toit les acteurs qui imaginent et construisent la ville de demain, et le monde techno", explique Nicolas Régnier, directeur de ce programme, mardi 18 octobre. La démarche, officiellement présentée vendredi 14 après un an de réflexions, a pour ambition de porter "une vision transverse des problématiques de la ville et des territoires", ce qui manquait jusque-là, poursuit-il. Un nouvel appel à candidatures est lancé en direction des start-up.