Le Conseil d’État approuve le 17 octobre 2022 le refus d’accès à une centrale nucléaire opposé à un technicien, sur le fondement de notes émanant de différents services de renseignement établissant son appartenance revendiquée à la mouvance salafiste et sa proximité avec des personnes radicalisées. Les hauts magistrats précisent à cette occasion que le juge exerce un contrôle normal, et non pas restreint, sur les contentieux relatifs aux refus d’accès aux installations et ouvrages d’importance vitale fondés sur l’article L. 1332-2-1 du code de la défense.