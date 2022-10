Un arrêté du 18 octobre 2022, publié au Journal officiel ce mercredi 19 octobre, définit les modalités de l’examen des titres professionnels et de l’établissement de la liste d’aptitude d’accès au corps des administrateurs de l’État, créé le 1er janvier 2022. Cet arrêté précise l’article 4 du décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 portant statut particulier du corps des administrateurs de l’État, qui porte sur leur recrutement par voie de promotion interne via les nominations au choix sont prononcées après inscription sur une liste d’aptitude. L’arrêté précise les conditions de candidature (qui doit se faire auprès du département ministériel du candidat), de présélection ministérielle (par un comité de présélection institué auprès du département ministériel), de sélection interministérielle (par un comité interministériel) et d’affectation des candidats inscrits sur liste d’aptitude.