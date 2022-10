"Notre objectif est bien d’avoir des prestataires solides en capacité d’assurer leurs missions de sécurité", assure Thomas Collomb, directeur délégué à la sécurité de Paris 2024, dans une interview à AEF info. Selon lui, le comité d’organisation a reçu une "pluralité" de réponses pour chacun des lots de l’appel d’offres lancé au printemps. "Nous sommes à présent en phase d’étude pour sélectionner, pour chaque lot, l’entreprise la plus adaptée." Après la contractualisation début 2023, une équipe de Paris 2024 sera dédiée à l’accompagnement des prestataires, notamment sur les sujets de logistique. Conscient que des entreprises de sécurité ont pu connaître des limites lors de précédentes éditions des Jeux, le directeur délégué assure que Paris 2024 et l’État vont travailler sur "différentes hypothèses" pour planifier "le plus tôt possible les réponses les plus adaptées".