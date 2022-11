"Nous avons deux échéances majeures devant nous : la fin de l’expérimentation, en 2028, et le prochain contrat quinquennal, qui doit débuter en 2026. Pour la première, tout doit donc être prêt au plus tard en 2027, et pour la seconde, nous y travaillerons à partir de 2024", indique Estelle Iacona, présidente de l’université Paris-Saclay, dans une interview à AEF info fin octobre 2022. "2024 marquera la deuxième étape de l’UP Saclay, et nous aurons de gros objectifs en matière de premier cycle et de réussite étudiante", dit-elle aussi. Quant à l’avenir des deux universités associées, UEVE et UVSQ, celui-ci se décide actuellement : "La trajectoire de fusion écrite il y a 5 ans doit être travaillée. Au sein de nos différentes instances, beaucoup d’idées nouvelles émergent en ce moment. Il est donc difficile de dire aujourd’hui à quel degré exact d’intégration nous allons aboutir."