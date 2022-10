Dans le cadre d’une procédure judiciaire aux États-Unis, Lafarge et sa filiale syrienne paieront une amende de 777,78 millions de dollars américains et acceptent de plaider coupable pour avoir aider des organisations terroristes en Syrie pendant la guerre civile entre 2013 et 2014. Un accord qui met fin à l’enquête du Département de la justice des États-Unis. En France, la mise en examen du cimentier pour "complicité de crimes contre l’humanité" est toujours en cours.