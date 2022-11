"À la clôture de l’appel à projets générique 2023, le 7 novembre dernier, le nombre de projets déposés est stable par rapport à 2022. Par contre, la demande budgétaire globale touchée par l’inflation sera vraisemblablement en augmentation sensible", assure Dominique Dunon-Bluteau, directeur des opérations scientifiques de l’ANR, dans une interview à AEF info. Il revient sur la 7e édition de l’ANR Tour, organisée en octobre et insiste sur la nécessité de "donner plus de visibilité à l’interdisciplinarité, présente un peu partout dans le plan d’action". En outre, il concède que "depuis que le taux de sélection est passé à 23 %, les relations entre l’ANR et la communauté scientifique se sont largement apaisées". Enfin, Dominique Dunon-Bluteau revient sur l’obligation, pour l’ANR, de consacrer 1 % de son budget au partage de la CSTI, et annonce que ce pourcentage sera "acquis" en 2023.