"Nous n’avons pas 'acheté une école du top 5 pour être bien revendus', car nous ne sommes pas un fonds ! Galileo Global Education n’est pas une opération financière, c’est une opération industrielle, qui a vocation à n’être jamais démantelée", assure Marc-François Mignot-Mahon, président du groupe d’enseignement supérieur privé Galileo GE, qui vient d’entrer au capital de l’EM Lyon. Avec Godefroy de Colombe, nouveau directeur général délégué, à qui il revient la tâche de gérer cette opération au sein du groupe, il s’exprime sur l’ambition de GGE à Lyon, sur le nouveau pacte d’actionnaires et sur le récent rapport de la Chambre régionale des comptes. "Nous avons donné plus de droits à la CCI qu’elle n’en avait jusque-là. La CCI est majoritaire et le restera", martèle Marc-François Mignot-Mahon. Les deux dirigeants évoquent aussi l’arrivée de Martin Hirsch et son rôle au sein de GGE.