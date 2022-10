Six ans après la dissolution de l’Agence de déplacements et d’aménagement des Alpes-Maritimes, le territoire niçois se dote d’une nouvelle agence d’urbanisme. Fondée à l’initiative de la métropole Nice Côte d’Azur, avec le soutien de l’État, elle doit apporter l’ingénierie nécessaire à un territoire frontalier, en proie à des problématiques géographiques complexes et variées et soumis à de nombreux aléas climatiques. Nommé directeur de l’agence, Alain Philip fixe trois objectifs de lancement : mettre en place des observatoires thématiques, travailler sur l’avenir du territoire et répondre aux besoins en ingénierie des membres de l’agence.