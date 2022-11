Maintien et développement de l’emploi : les recettes du Ceser de Bourgogne-Franche-Comté

Dans un rapport publié en octobre 2022, le Ceser préconise plusieurs mesures pour développer l’emploi en Bourgogne-Franche-Comté, comme des revalorisations salariales "dans les délais les plus brefs" et l’entrée du conseil régional au capital des start-up. Il alerte également les acteurs locaux sur "un raccourci qui tend à s’installer, celui de croiser métiers en tension et réponse à la qualification de jeunes dans les territoires isolés". Cette approche a un effet délétère, en particulier sur la trajectoire des jeunes filles, guidées vers des emplois peu qualifiés.