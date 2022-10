Le ministère de la Santé et de la Prévention, l’assurance maladie, Santé publique France, la MSA et l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) ont donné le 18 octobre 2022 le coup d’envoi de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière. Cette campagne se déroulera de façon concomitante avec la campagne de vaccination contre le Covid-19 qui a débuté le 3 octobre. La grippe est responsable de 9 000 décès en moyenne chaque année en France. L’objectif est d’inciter les personnes fragiles ainsi que les soignants à se faire vacciner contre la grippe.