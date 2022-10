"La réforme du BUT est bien engagée, mais si on veut qu’elle atterrisse, il faut la soutenir, en particulier sur le financement de la 3e année", déclare à AEF info le 18 octobre 2022 Martial Martin, président de l’Adiut. Si elle est trop peu financée, "on aura un traitement territorial déséquilibré", alerte-t-il. 25 IUT dans lesquels plusieurs départements n’ont pas de LP sont en difficulté, même si d’autres "clés de financement" existent, dont la capacité à développer de l’alternance. "Si les universités jouent le jeu et transfèrent des moyens permettant aux IUT d’utiliser leurs ressources propres, l’État peut se focaliser sur les 25 IUT […], dont 8 en très grande difficulté". L’Adiut estime le besoin de financement annuel supplémentaire à environ 36 M€ : les 25 IUT pourraient "financer environ les deux tiers de ce surcoût", et le coût pour le MESR serait donc de l’ordre de 12 M€.