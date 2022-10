Mardi 18 octobre 2022, Renault Group et The Adecco Group ont annoncé la création de "Auto Ade-Re", une association pour soutenir la reconversion vers la production de véhicules électriques des salariés des sous-traitants et fournisseurs du secteur de l’automobile. L’association s’appuiera notamment sur la filiale d’Adecco dédiée à l’accompagnement, LHH, pour agir "à titre préventif" et atténuer l’impact des réorganisations au niveau des territoires liées à l’interdiction de vente des véhicules thermiques neufs en 2035.