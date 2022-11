Un DU, porté par un consortium de cinq universités et piloté par l’université Paris-Panthéon-Assas, forme depuis la rentrée 2022 des enseignants du secondaire pour mieux les préparer à assurer l’option "Droit et grands enjeux du monde contemporain" (DGEMC). Cette formation, prise en charge par les rectorats, compte près d’une centaine d’heures, avec un mélange de présentiel et distanciel.