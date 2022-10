Selon les données mises en open data par le MESR, l’université de Lorraine se distingue par son patrimoine immobilier plutôt en bon état avec plus de 50 % de bâtiments à l’état de santé "très satisfaisant" et plus de 70 % en classe GES A, B ou C. A contrario, des établissements comme Dauphine ou Caen comptent plus de 60 % de bâtiments en état "peu" ou "pas satisfaisant", et Paris-VIII ne présente aucun bâtiment au-dessus de la classe énergie D. Alors que la crise énergétique pose la question du financement par les établissements de leur plan de sobriété, AEF fait le point par université.