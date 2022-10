Le concours Accès, commun à trois écoles de management, lance une nouvelle voie de recrutement dédiée aux admissions parallèles en 2023, annoncent l’Esdes, l’Essca et l’Iéseg lors d’une conférence de presse, le 19 octobre. L’objectif : simplifier et rendre plus lisible l’offre de formation pour ces candidats issus de parcours variés. Le concours post-bac, qui existe quant à lui depuis 25 ans, modifie aussi ses épreuves d’admissibilité en supprimant la culture générale. Le concours Accès dresse également le bilan de l’édition 2022, qui a enregistré une hausse de près de 3 % de ses candidatures.