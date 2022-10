Le Green Data for Health, plateforme référençant des données environnementales, et le Health Data Hub, plateforme hébergeant des données de santé, lancent un appel à projets commun "afin d’améliorer la mobilisation des bases de données environnementales et de santé au service des projets de recherche et d’innovation en santé environnement", mardi 18 octobre 2022. L’appel à projets sélectionnera jusqu’à quatre projets de recherche qui bénéficieront d’un accompagnement dans la mise en œuvre du projet et un financement à la hauteur de 135 000 € par projet pour une durée de 18 mois.