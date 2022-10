"Fin 2021, l’emploi total de R&D des principaux organismes de recherche est estimé à 85 000 agents (tous statuts et contrats confondus), en hausse de 1,7 % sur un an, après 1,5 % en 2020", signale une note du Sies (MESR), publiée mardi 11 octobre 2022. Cette augmentation est plus "fortement tirée par les instituts Pasteur-Paris et Curie et les EPST (respectivement +1,9 % et +3,9 %) que par les Epic (+1,0 %)", compare la note. Par ailleurs, les effectifs de doctorants rémunérés "bondissent depuis trois ans (+10,6 % en moyenne annuelle sur 2019-2021)", chiffre le Sies.