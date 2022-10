Retrouvez en bref quelques informations récentes intéressant la protection sociale :La résidence alternée des enfants après séparation a un effet positif sur l’emploi des mères ;Un réseau de salariés sera formé au secourisme en santé mentale ;Apicil et Generali lancent avec ekonoo deux nouvelles offres ;Un réseau d’optique mutualiste forme les salariés d’un de ses magasins à l’accompagnement de la "basse vision ;Après décision de l’exécutif d’utiliser le 49.3 pour le PLFSS, la Fehap insiste sur les surcoûts liés à l’inflation et les "Oubliés du Ségur" ;Le fabricant de verres de lunettes Zeiss propose un outil de dépistage des troubles visuels en ligne ;Le SML favorable à la mobilisation d’autres professionnels que les médecins pour répondre aux soins non programmés…… et refuse toute coercition en matière de permanence des soins ;Trois associations d’étudiants et d’internes écrivent aux députés et sénateurs après leur mobilisation du 14 octobre ;L’Alliance de la biologie médicale suspend la participation de la profession au déploiement des outils du "Ségur numérique" ;Les Chirurgiens de France plébiscitent la proposition de loi de la députée Fadila Khattabi sur les centres dentaires ;Revalorisation des salaires minima des prestataires de santé à domicile ;Apicil et Generali lancent avec la Fintech ekonoo deux nouvelles offres ;"Opération de communication" de la DGCCRF sur les Ehpad commerciaux, selon l’AD-PA ;Robert Gelli devient le nouveau déontologue de la Haute autorité de santé.