Les organisations représentatives des plateformes numériques de VTC et de leurs travailleurs se sont retrouvées le 18 octobre 2022 pour une première séance de négociation sociale. Elles sont convenues de s’intéresser dans un premier temps aux revenus d’activité, avant d’aborder la déconnexion et la couverture sociale des chauffeurs. La séance a démarré par une allocution du ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui souhaite qu’un premier accord soit conclu d’ici fin 2022. En parallèle, les représentants des travailleurs ont demandé plus de moyens pour mener des négociations de qualité.