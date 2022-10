Le gouvernement n’est plus à un casse-tête près : après le recours attendu au 49.3 pour voter le budget, les grèves dans le secteur des carburants et dans les centrales nucléaires, le projet de loi sur l’accélération des énergies renouvelables pourrait devenir l’un des sujets chauds de l’automne. Il met en lumière l’absence de majorité politique dont dispose le gouvernement à l’Assemblée nationale, pour un texte qui, en l’état, ne satisfait ni la gauche, ni la droite. Plus largement, il pose la question de la cohérence d’ensemble des projets de loi portant sur l’énergie et le climat alors que les débats sur la future stratégie française Sfec n’auront lieu qu’au printemps.