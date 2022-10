Ceser Auvergne-Rhône-Alpes : sept des huit organisations syndicales dénoncent la transmission tardive des dossiers

En Auvergne-Rhône-Alpes, "sept des huit organisations syndicales présentes au Ceser […] constatent qu’à plusieurs reprises, et s’agissant de sujets majeurs", "la transmission tardive par la région de documents empêche l’assemblée plénière du Ceser de réaliser correctement sa mission", indique un communiqué diffusé le 17 octobre 2022. À titre d’exemple, pour le CPER , la commission en charge de l’avis s’est réunie une fois le 3 octobre et aura reçu les documents samedi 8 octobre à 0h48, pour un avis à rendre pour la plénière du Ceser, le 17 octobre, précise la CGT. Un "calendrier extrêmement serré", qui "ne permet pas la construction d’avis solides et argumentés". "Les délais légaux sont formellement respectés", mais "le fond et l’esprit de la consultation ne le sont pas", regrettent les syndicats, excepté FO, ayant décidé de ne pas participer aux votes lors de la plénière de l’assemblée.