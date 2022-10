Voici le sommaire des brèves en RSE du 17, 18 et 19 octobre 2022 :Le label RSE PME+ a dépassé les 200 membres ;Le mécénat d’entreprises se dote d’une charte ;L’Ania nomme un nouveau directeur du développement durable ;Socotec obtient la certification de son label sur le tourisme durable ;Deux ONG lancent une campagne contre le projet de TotalEnergies en Afrique du Sud ;Un nombre record d’organisations reportent auprès de CDP ;EY publie un baromètre sur la prise en compte des risques climat par les entreprises ;Allianz et Axa ont les politiques climatiques les plus ambitieuses parmi les assureurs mondiaux.