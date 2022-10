Avenant 43 aide à domicile : les fédérations alertent sur le risque de fermeture de centres de santé infirmiers et polyvalents

Les fédérations Adedom, ADM, Fnaafp/CSF et UNA, dans un communiqué publié ce 29 octobre 2021, alertent sur une nouvelle conséquence de la mise en place de l’avenant 43 dans la branche non lucrative de l’aide à domicile. Selon ces fédérations, les centres de santé infirmiers (CSI) et polyvalents (CSP), qui relèvent de la convention BAD, ne bénéficient à ce stade d’aucun financement pour compenser ces revalorisations salariales conventionnelles, effectives depuis le 1er octobre dernier. "L’application de cet avenant 43 menace à très court terme la pérennité des activités avec un risque probable de fermeture d’un grand nombre de CSI et de CSP qui ne peuvent absorber ces augmentations", alertent-elles. En plein examen du PLFSS 2022, les fédérations dénoncent une situation de "blocage" et le silence des pouvoirs publics sur cette question.