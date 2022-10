Selon un rapport publié le 14 octobre 2022 par Eurofound, la crise sanitaire liée au Covid-19 a aggravé les inégalités existantes entre les femmes et les hommes dans de nombreux domaines, dont l’accès au marché du travail, les conditions de travail et l’équilibre global entre temps de travail et temps personnel. Le rapport souligne en particulier les conséquences sur les femmes, mères de famille et travaillant à domicile. Enfin, les auteurs soulignent l’implication déterminante des femmes dans le travail du soin non rémunéré.