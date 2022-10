Voici quelques sujets d’actualité concernant les académies :Une aide exceptionnelle de la Normandie et du Grand Est pour les établissementsDans les Landes, Éducation nationale et parc naturel régional créent un "pôle ressources sciences"La Loire-Atlantique souhaite que les AESH retrouvent un unique employeurFace à la crise énergétique et la flambée des coûts, la région Bretagne vote une enveloppe supplémentaire de 10 M€ pour les lycéesDes violences et dégradations dans des lycées de l’académie de LyonLe plan lycée de la région Aura…